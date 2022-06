1 Die Ampel des 57-Jährigen war wohl zum Zeitpunkt der Kollision bereits grün. Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich laut Polizeiangaben am Dienstagabend in Neckartenzlingen im Bereich der Einmündung der Stuttgarter Straße (B297) in die Steinachstraße ereignet. Eine 51-jährige Autofahrerin wollte gegen 18.15 Uhr von der Stuttgarter Straße nach links in die Steinachstraße einbiegen. Dabei fuhr sie zunächst über eine rote Ampel und übersah beim anschließenden Abbiegen den aus Richtung Neckartailfingen entgegenkommenden Pkw eines 57-Jährigen, dessen Ampel bereits auf Grün geschaltet war. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Der Wagen der 51-Jährigen musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 40 000 Euro.