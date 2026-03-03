Kollision in Kirchheim: Handy am Steuer – Fahrerin verursacht Unfall

1 In Kirchheim verursachte eine Frau eine Kollision. Der Polizei zufolge war sie mit ihrem Smartphone beschäftigt. Foto: dpa

Eine 46-jährige Frau hat in Kirchheim (Kreis Esslingen) am Montag einen Auffahrunfall verursacht, weil sie abgelenkt war.











Eine Autofahrerin hat am Montagvormittag in Kirchheim einen Auffahrunfall verursacht. Der Polizei zufolge benutzte die 46-Jährige während der Fahrt ihr Handy und war dadurch abgelenkt. Die Frau war gegen 10.35 Uhr mit ihrem VW Up auf der Jesinger Straße unterwegs.

Autofahrerin kann nicht mehr rechtzeitig bremsen

Da sie mit ihrem Handy beschäftigt war, bemerkte die Frau zu spät, dass eine vor ihr fahrende 56-jährige Opel-Corsa-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste. Sie fuhr deswegen auf das Heck des Wagens auf, heißt es im Polizeibericht. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand aber ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 11 000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.