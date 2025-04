Kollision in Beuren: Zu schnell unterwegs: Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

1 Ein 39-Jähriger hat auf der Beurener Steige die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist in den Gegenverkehr geraten. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Ein 39-Jähriger verliert wegen überhöhter Geschwindigkeit auf der Beurener Steige die Kontrolle über sein Motorrad und kollidiert mit dem Gegenverkehr. Dabei erleidet er so schwere Bein- und Fußverletzungen, dass er ins Krankenhaus eingeliefert wird.











Schwere Bein- und Fußverletzungen hat ein 39 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagabend auf der Beurener Steige erlitten. Der 39-Jährige war laut Polizei mit seinem Motorrad gegen 18.50 Uhr auf der K 1262 in Fahrtrichtung Beuren unterwegs, als er in einer Rechtskurve wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und über den Mittelstreifen in den Gegenverkehr fuhr. Das Motorrad kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto einer 31-Jährigen.

Motorradfahrer muss nach Unfall ins Krankenhaus

Trotz Schutzkleidung erlitt der 39-Jährige bei dem Unfall so schwere Beinverletzungen, dass er in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen werden musste. Weil es Hinweise auf eine Alkoholisierung des 39-Jährigen gab, musste er sich in der Klinik auch einer Blutentnahme unterziehen. Am Motorrad des Unfallverursachers entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Schaden am Auto der 31-Jährigen wird auf etwa 5000 Euro beziffert.