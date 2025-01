Kollision im Gegenverkehr: 18.000 Euro Schaden und Verletzte bei Unfall in Nürtingen

Einbruch in Kirchheim Unbekannter bricht in Firma ein – und wird von Nachbar verjagt

Am frühen Freitagmorgen ist in Kirchheim (Kreis Esslingen) ein Unbekannter in den Bürotrakt eines Unternehmens eingebrochen. Ein Angestellter eines benachbarten Geschäfts verjagte den Einbrecher.