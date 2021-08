1 Der Autofahrer kollidierte mit einer 22-Jährigen, die aus ihrer Sicht Grün hatte. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 43-Jähriger hat am Samstagabend bei Neuhausen (Kreis Esslingen) vermutlich eine rote Ampel übersehen und ist mit einem anderen Pkw zusammengestoßen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 15.000 Euro.

Neuhausen -

Ein Autofahrer ist am Samstagabend gegen 19.30 Uhr vermutlich über eine rote Ampel gefahren und hat dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Den beim Unfall entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Ein Wagen musste abgeschleppt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei ordnete sich ein 43-jähriger Autofahrer, der aus Richtung Plieningen kam, an der Einmündung Landstraße 1204 / Nürtinger Straße zunächst auf dem Rechtabbiegestreifen ein. Für Rechtsabbieger war die Ampel zu diesem Zeitpunkt wohl grün. Anschließend wechselte er jedoch auf den linken Fahrstreifen. Dieser führt geradeaus in Richtung der Neubaustrecke zur Anschlussstelle der A8. Hier fuhr er dann vermutlich bei Rot in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit einem anderen Pkw.

Die Fahrerin des Wagens war auf dem Teilstück der Landstraße 1204 aus Neuhausen kommend in Richtung Nürtinger Straße unterwegs. Die junge Fahrerin erklärte der Polizei, dass sie aus ihrer Sicht Grün gehabt habe und deshalb in den Kreuzungsbereich einfuhr.