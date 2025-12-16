Kollision bei Esslingen: Wer hatte Grün? – Zeugen zu Unfall gesucht

1 Zu einem Unfall bei Esslingen sucht die Polizei Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach einem Unfall mit zwei Verletzten bei Esslingen sucht die Polizei Zeugen. Wer hatte Grün?











Nach einem Unfall bei Esslingen am Montagabend bittet die Verkehrspolizei um Zeugenhinweise. Konkret geht es um die Frage, wie die Ampelschaltung zum Zeitpunkt der Kollision zweier Autos war – und damit, wer vorfahrtsberechtigt war.

Der Vorfall ereignete sich zwischen dem Esslinger Stadtteil Zollberg und dem Ostfilderner Stadtteil Nellingen, wo die Zollberg- in die Esslinger Straße übergeht.

Kollision im Einmündungsbereich zwischen Zollberg und Nellingen

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war gegen 18.15 Uhr eine 38 Jahre alte Frau mit einem Ford auf der K 1268 (Zollbergstraße) aus Richtung Esslingen kommend unterwegs und bog nach links in Richtung Ruiter Straße beziehungsweise Berkheim ab. In entgegengesetzter Richtung sei zur gleichen Zeit eine gleichaltrige VW-Lenkerin von Nellingen herkommend auf der Esslinger Straße gefahren. Laut Bericht stießen die beiden Autos im Einmündungsbereich zusammen.

Leichte Verletzungen und hoher Sachschaden bei Unfall

Beide Frauen erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst habe sie in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge seien abgeschleppt worden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 35.000 Euro.

Sie bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich unter der Telefonnummer 07 11/ 39 90-420 zu melden.