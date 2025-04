Kollision auf dem Wasser: Ein Toter bei Fährunglück in Florida

Ein Toter bei Fährunglück in Florida

1 Der Bootsunfall in Florida endete für mindestens einen Menschen tödlich. Foto: Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times/AP/dpa

Ein Boot prallt gegen eine Fähre mit Dutzenden Passagieren - und verschwindet dann. Der Vorfall in Florida endet tödlich. Jetzt ermitteln die Behörden.











Clearwater - Bei einem Unglück mit einer Fähre in Florida ist ein Mensch ums Leben gekommen. Mehrere Passagiere wurden zudem verletzt, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Ein Boot habe eine Fähre mit mehr als 40 Menschen an Bord gerammt und sei dann weitergefahren. Ereignet habe sich der Vorfall am Sonntagabend (Ortszeit) vor der Küste von Clearwater unweit der Stadt Tampa im US-Bundesstaat Florida. Warum es zur Kollision kam, war zunächst unklar.

Die genaue Zahl der Verletzten war in den Stunden nach dem Ereignis noch unbekannt. Verletzte Passagiere mussten laut Polizei unter anderem per Hubschrauber von der Fähre in Kliniken gebracht werden. Wegen der Zahl der Verletzten habe die Feuerwehr den Vorfall als Großereignis eingestuft. Er werde nun von den Behörden untersucht.

Die Fähre war nach Angaben der Polizei auf einer Sandbank unter einer Brücke zum Stehen gekommen. Dabei handelt es sich um eine mehrspurige Brücke, die die Innenstadt von Clearwater mit Clearwater Beach verbindet.

Hinweise auf den Unfallverursacher gibt es laut US-Medien bereits. So sollen auf dem Boot sechs Menschen gewesen sein, meldeten US-Medien unter Berufung auf die US-Küstenwache.