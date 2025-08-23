Kollektiv aus Denkendorf: Der Stammtisch ist zur Familie geworden – und will Gutes tun

Der Stammtisch ist zur Familie geworden – und will Gutes tun

1 Die Stammtisch-Mitglieder Maximilian Wappler (links) und Silas Bihacker wollen gemeinsam mit ihren Freunden Gutes tun. Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger

Das Kollektiv „Stammtisch Events“ aus Denkendorf und Wendlingen feiert nicht nur gerne, sondern organisiert auch Veranstaltungen für den guten Zweck.











Der Stammtisch ist ihnen zur Familie geworden. Seit Jahren trifft sich eine Gruppe junger Männer jeden Mittwoch in einer ihrer Stammkneipen in Denkendorf, Wendlingen, Wernau oder auch auf dem Hof eines Mitglieds. Doch sie wollten mehr: Seit einiger Zeit organisiert die Gruppe, die inzwischen unter dem Namen „Stammtisch Events“ ein Kollektiv gegründet hat, Musikveranstaltungen, auf denen Tech House Music aufgelegt wird. Jetzt hat „Stammtisch Events“ seine erste Benefizveranstaltung in der Wendlinger „Kiste“ auf die Beine gestellt und dabei rund 2500 Euro für das stationäre Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart gesammelt.