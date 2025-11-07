Kolberg und Bopp: Jasmin Kolberg tritt auf mit Patrick Bopp

1 Jasmin Kolberg und Patrick Bopp machen ein gemeinsames Tango-Programm. Foto: privat

Die Marimba-Spielerin Jasmin Kolberg und der „Füenf“-Mitbegründer Patrick Bopp machen ein gemeinsames Programm am Dienstag, dem 11. November in Plieningen.











Die Musikerin Jasmin Kolberg schätzt sehr den engen Kontakt zu ihrem Publikum. So lädt sie immer wieder ein zu Hauskonzerten in ihre Wohnung in Steinenbronn. Wer sich da noch nicht so gut auskennt mit ihrem Paradeinstrument, der Marimba, der erfährt dort eine fachkundige und unterhaltsame Einführung in die Klangwelt dieses Xylophon-artigen Geräts. Wer schon Bescheid weiß, genießt den intimen Rahmen, den persönlichen Austausch mit der Künstlerin, und er weiß auch die Spezialitäten zu schätzen, die Kolberg entsprechend dem jeweiligen Programm selbst zubereitet.

Kolberg und Bopp spielen Tango-Musik

Und dann geht Jasmin Kolberg auch nach draußen, gibt Konzerte. So etwa an diesem Dienstag, dem 11. November, um 19.30 Uhr in der Steckfeldkirche Hohenheim in Stuttgart-Plieningen. Da steht der Tango nuevo im Mittelpunkt. Das ist die Musik von Astor Piazzolla, da erklingen aber auch Werke von Claude Debussy, Johann Sebastian Bach, Eric Sammut und Geratdo Matos Rodriguez. Kolberg spielt da die Marimba und sie singt. Und sie hat einen prominenten Partner auf der Bühne: Patrick Bopp am Piano, auch er singt noch dazu. Seit dem die Comedy-a-cappella-Gruppe „Die Füenf“ aufgelöst ist nach mehr als 25 Jahren, hat Bopp nun etwas mehr Zeit für andere Projekte. Darunter eben auch das gemeinsame Programm mit Jasmin Kolberg. Und dass beide aktiv sind in Steinenbronn, schweißt natürlich auch noch zusammen.