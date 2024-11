Kokain, Amphetamin und Cannabis: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer in Esslingen fest

Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer in Esslingen fest

1 Der Mann war einer Streife der Polizei aufgefallen. (Symbolfoto) Foto: imago images/Ralph Peters

In Esslingen fällt ein 28-Jähriger einer Polizeistreife auf, weil er sich immer wieder zu den Beamten umsieht. Als die Polizisten ihn kontrollieren, finden sie ein halbes Kilo Marihuana, mehrere Gramm Kokain und Amphetamin.











Polizeibeamte des Reviers Nürtingen haben am Sonntag gegen 17 Uhr in Wendlingen einen 28-Jährigen kontrolliert und dabei Kokain, Amphetamin und mehr als 500 Gramm Marihuana sichergestellt.

Der Verdächtige war den Polizeibeamten in der Heinrich-Otto-Straße in Nürtingen (Kreis Esslingen) aufgefallen, weil er sichtlich nervös war und sich immer wieder zu den Beamten umdrehte, berichtet ein Sprecher. Der Mann war zu Fuß vom Bahnhof kommend unterwegs und zeigte auffällig nervöses Verhalten.

Täter erst im August aus Haft entlassen

Nach der Entdeckung der Drogen stellte sich heraus, dass der Verdächtige mehrfach wegen ähnlicher Vergehen vorbestraft ist. Erst im August war er aus einer Haftstrafe entlassen worden. Am Montag wurde er dem Haftrichter in Stuttgart vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen zur Herkunft der Betäubungsmittel dauern an.