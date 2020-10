Kohlekraftwerk in Altbach

1 Foto: Peter Dietrich

Ende der 2020er-Jahre soll das Kohlekraftwerk in Altbach abgeschaltet werden. Für den Standort stehen nun zwei Alternativen zur Auswahl: den Neubau einer Gasanlage oder den Umbau zur Nutzung von Biomasse.

Altbach - Was hat die EnBW nach dem Kohleausstieg mit dem Kraftwerk in Altbach vor? Wie geht es dort weiter? Nichts Genaues weiß man nicht, war lange Zeit das unbefriedigende Gefühl vieler Altbacher Räte. Sie forderten die Gemeindeverwaltung auf, einen Vertreter der EnBW-Führung für einen Bericht in den Altbacher Gemeinderat zu bringen. Das hat, auch wegen Corona, etwas länger gedauert. Doch nun gab Georgios Stamatelopoulos, Leiter Erzeugung bei der EnBW, im Gremium Auskunft.