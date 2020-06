1 Bei dem Unfall enstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Foto: dpa/Patrick Seeger

Weil er in einer Kurve einem Kombi ausweichen musste, ist ein 20-Jähriger mit seinem Auto am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf der K1260 zwischen Grafenberg und Kohlberg gegen einen Baum geprallt. Die Polizei sucht Zeugen.

Kohlberg - Der 20-jährige Fahrer eines Pickups ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall auf der K1260 zwischen Grafenberg und Kohlberg leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der der junge Mann gegen 12.30 Uhr in Richtung Kohlberg unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben im Bereich einer Linkskurve ein blauer Kombi mittig auf der Fahrbahn entgegenkam. Der 20-Jährige wich nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07022/92240 um Hinweise zum Verursacherfahrzeug.