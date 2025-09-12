Kofferleiche von Bonlanden: Leichenfund wird in „Aktenzeichen XY ungelöst“ vorgestellt

1 Rudi Cerne ist der Moderator von „Aktenzeichen XY ungelöst“. Foto: IMAGO/Stefan Schmidbauer

Am Mittwochabend läuft im ZDF wieder eine Folge von „Aktenzeichen XY ungelöst". Da wird der Fall der aufgefundenen Leiche in Bonlanden vorgestellt.











Nachdem die 44-köpfige Sonderkommission Trolley der Polizei viel im unmittelbaren Umfeld der 44-jährigen Frau ermittelt hat, die im Filderstädter Stadtteil Bonlanden vor zwei Wochen teils skelettiert in einem Koffer aufgefunden wurde, weitet sie die Fahndung nun bundesweit aus. Dazu bietet sich die ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ an, in der seit Jahrzehnten ungeklärte Fälle der Öffentlichkeit vorgestellt werden mit der Bitte um Mithilfe bei der Aufklärung.

Der nächste Sendetermin ist Mittwoch, der 17. September. Einen Film dazu werde es allerdings nicht geben, so eine Sprecherin dieses Sendeformats. Der Moderator Rudi Cerne werde den Fall vorstellen, dazu sei noch eine Stellungnahme der zuständigen Polizei vorgesehen. Parallel hat die Polizei auch eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt für sachdienliche Hinweise.

Zunächst war die Polizei auch im Stuttgarter Obdachlosen- und Drogenmilieu unterwegs mit Flyern, auf denen die Tote abgebildet war. Jetzt rückt der Koffer in den Mittelpunkt des Interesses, mit dessen Abbildung auf Flyern die Polizei unterwegs ist Er wird dann wohl auch im Rahmen der XY-Sendung eine wichtige Rolle spielen.