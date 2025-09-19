Kofferleiche in Filderstadt: Tatverdächtiger in Haft – wie kam es zu dem heißen Tipp?

Tatverdächtiger in Haft – wie kam es zu dem heißen Tipp?

1 Beamte am Fundort der Kofferleiche im Norden des Filderstädter Stadtteils Bonlanden. Foto: Markus Lenhardt/dpa

Die Polizei hat einen 51-Jährigen festgenommen, der eine 40-jährige Frau getötet und in einem Reisetrolley versteckt haben soll. Wie kam es zu dem heißen Tipp?











Der rätselhafte Tod der 40-jährigen Gülsah S., deren Leichnam Ende August in einem Koffer unter einem Fußgängersteg in Filderstadt-Bonlanden gefunden worden war, ist offenbar geklärt. Am Freitagabend gab die Polizei bekannt, dass sie einen 51 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen hat. Er sitzt seit Freitag unter dem Verdacht des Mordes in Untersuchungshaft. Die 44-köpfige Sonderkommission Trolley hatte zuvor offenbar einen wichtigen Zeugenhinweis bekommen.