Kofferleiche: Dieser Leichenfund sorgte für viel Aufsehen in Filderstadt

1 Hier an einem Spielplatz in Bonlanden wurde die Leiche von Gülsah S. in einem Koffer gefunden. Foto: Markus Lenhardt/dpa

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Anklage erhoben gegen einen 51-jährigen Mann wegen Totschlags. Die Leiche einer 39-jährigen Frau wurde in einem Koffer in Bonlanden gefunden.











Link kopiert

Der Tod der 39-jährigen Frau, deren Name Gülsah S. später bekannt wurde, hat im vergangenen Sommer für viel Aufsehen und Betroffenheit gesorgt, in Filderstadt und weit darüber hinaus. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat nun in dieser Sache Anklage wegen Totschlags erhoben gegen einen 51-Jährigen, er hat wie das Opfer türkische Wurzeln. Der 51-Jährige wurde im vergangenen September festgenommen und ist seitdem in Untersuchungshaft. Nun entscheidet das Landgericht Stuttgart über die Eröffnung des Hauptverfahrens und dessen Terminierung.

Mehrere Gründe sorgten im vergangenen Sommer für das enorme Aufsehen: Die unmittelbare Tat, das Verstauen der Leiche in einem handelsüblichen Rollkoffer und dann hat die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ diesen Fall aufgegriffen. Der Koffer wurde in unmittelbarer Nähe zu einem Wohngebiet deponiert unter der Brücke nahe eines Spielplatzes in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Bonlanden.

Ein Koffer wie dieser führte zu vielen Spekulationen im Rahmen der Fahndung. Foto: -/Polizeipräsidium Reutlingen/dp

Opfer und Täter in Stuttgarter Drogen- und Obdachlosenszene unterwegs

Und schließlich das Opfer selbst: Sie soll wie auch der Täter in der Stuttgarter Drogen- und Obdachlosenszene unterwegs gewesen sein. Die Polizei fahndete dort unter anderem intensiv, aber das Opfer hatte wohl auch noch andere soziale Kontakte darüber hinaus.

Ein wichtiger Hinweis kam schließlich noch vor der Ausstrahlung der Sendung. Jemand hatte der Polizei gegenüber Details genannt, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Öffentlichkeit bekannt waren.

Angeklagter schweigt zu Vorwürfen

Vor allem der Koffer führte zu vielen Spekulationen, ein beigefarbener Trolley der Marke Juicy Couture, als solcher also auffällig. Allerdings war er zusätzlich in schwarzer Folie verpackt und wurde erst entdeckt, nachdem sich mehrere Spaziergänger über einen Verwesungsgeruch an diesem Ort in Bonlanden beschwert hatten. Letztlich soll es aber doch nicht der Koffer gewesen sein, der den Hinweisgeber zu seiner Meldung an die Polizei veranlasst hatte, stellte damals ein Polizeisprecher fest.

Der 51-Jährige soll bei seiner Festnahme zu den Vorwürfen keine Angaben gemacht haben. Ob überhaupt und in welcher Beziehung er zu der Getöteten stand, war damals ebenso unklar. Gülsah S. war zuletzt am 21. Juli des vergangenen Jahres lebend gesehen worden. Am 28. August wurde die Tote entdeckt von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs.