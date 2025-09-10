Kofferleiche aus Stuttgart: Eine von ihnen – Gedenkwand erinnert unter Paulinenbrücke an 40-Jährige

Eine von ihnen – Gedenkwand erinnert unter Paulinenbrücke an 40-Jährige

1 Die Kerzen brennen für eine Frau, die viele kannten. Foto: StZN

Viele Menschen haben die mutmaßlich durch eine Gewalttat getötete Frau gekannt. Dort, wo sie immer wieder war, sagen jetzt Blumen und Kerzen: hier fehlt ein Mensch.











Jeder, der regelmäßig unter die Paulinenbrücke kommt, hat die Frau offenbar gekannt. Ob aus dem direkten Gespräch oder vom Vorbeigehen. Oder hat von ihrem mutmaßlich gewaltsamen Tod gehört. Alle sprechen von ihr mit ihrem Vornamen. Und so haben die Menschen, die sie kannten, am Mittwochnachmittag einen improvisierten Abschied von der 40-Jährigen begangen. Ihre sterblichen Überreste waren Ende vergangener Woche am Rand eines Wohngebiets in Filderstadt-Bonladen in einem Koffer aufgefunden worden. Man spürt, dass ein solches Ritual und Gedenken allen hier wichtig war und ist. Und Passanten, die vorbeikommen, sehen: hier fehlt ein Mensch.