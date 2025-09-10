Kofferleiche aus Stuttgart: Eine von ihnen – Gedenkwand erinnert unter Paulinenbrücke an 40-Jährige
1
Die Kerzen brennen für eine Frau, die viele kannten. Foto: StZN

Viele Menschen haben die mutmaßlich durch eine Gewalttat getötete Frau gekannt. Dort, wo sie immer wieder war, sagen jetzt Blumen und Kerzen: hier fehlt ein Mensch.

Jeder, der regelmäßig unter die Paulinenbrücke kommt, hat die Frau offenbar gekannt. Ob aus dem direkten Gespräch oder vom Vorbeigehen. Oder hat von ihrem mutmaßlich gewaltsamen Tod gehört. Alle sprechen von ihr mit ihrem Vornamen. Und so haben die Menschen, die sie kannten, am Mittwochnachmittag einen improvisierten Abschied von der 40-Jährigen begangen. Ihre sterblichen Überreste waren Ende vergangener Woche am Rand eines Wohngebiets in Filderstadt-Bonladen in einem Koffer aufgefunden worden. Man spürt, dass ein solches Ritual und Gedenken allen hier wichtig war und ist. Und Passanten, die vorbeikommen, sehen: hier fehlt ein Mensch.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.