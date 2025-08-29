Koffer mit Leiche in Filderstadt: Was die Soko „Trolley“ weiß – und was nicht

Was die Soko „Trolley“ weiß – und was nicht

1 Unter diesem Steg ist der Koffer mit der toten Frau gefunden worden. Foto: dpa/Markus Lenhardt

Nahe einem Spielplatz in einem Wohngebiet in Filderstadt-Bonlanden stößt der städtische Bauhof auf einen Koffer: darin befindet sich die Leiche einer Frau.











Zwei Zivilpolizisten des Landeskriminalamts lassen eine Drohne über dem Wohngebiet im Norden des Filderstädter Stadtteils Bonlanden kreisen. Ermittler befragen Anwohner und Spaziergänger. Auf einem kleinen Spielplatz, auf dem sich sonst die Jüngsten tummeln, lässt sich am Freitagvormittag niemand blicken. Am Donnerstag wurde keine 20 Meter von Klettergerüst und Schaukel entfernt in einem kurzen Wasserlauf unter einem Steg eine grausige Entdeckung gemacht. In einem großen schwarzen Stoffkoffer fanden Mitarbeiter des städtischen Bauhofs die Überreste einer unbekannten Leiche. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an. Erst einen Tag spät steht fest: es handelt sich um eine Frau.