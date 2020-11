1 Erst schlug ein betrunkener Mann aus Pforzheim seine Tochter, später verletzte er noch einen Polizeibeamten am Fuß. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein betrunkener Vater ist gegenüber seiner neunjährigen Tochter handgreiflich geworden, weil diese ihn gebeten hatte, leiser zu sein. Als die Polizei den Verdächtigen in Gewahrsam nahm, wehrte er sich heftig.

Pforzheim - Ein 46 Jahre alter, stark betrunkener Mann aus Pforzheim hat am Mittwochabend in seiner Wohnung in der Kreuzstraße herumgeschrien. Als ihn seine neunjährige Tochter gegen 23.30 Uhr bat, ruhiger zu sein, damit sie schlafen könne, schlug er ihr mit einem Schuh auf den Arm. Die Verletzung war so groß, dass das Mädchen später in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Auch als die hinzugerufenen Polizisten den Mann in Gewahrsam nehmen wollten, wehrte er sich heftig. Er versuchte weiterhin, auf seine Frau und seine Tochter verbal einzuwirken. Obwohl die Polizisten ihn mehrfach aufgefordert hatten mitzukommen und auf die zwangsweise Durchsetzung hingewiesen hatten, verhielt sich der Mann unkooperativ.

Auf dem Weg nach draußen versuchte der betrunkene Familienvater trotz angelegter Handschellen, mit seinem Körpergewicht die Beamten aus dem Gleichgewicht zu bringen. Während er eine schmale Treppe hinuntergeführt wurde, trat er einem der Polizisten gegen die Beine. Hierbei verletzte sich der Beamte am Knöchel. Nur mit großem Krafteinsatz gelang es den Beamten, ihn in den Streifenwagen zu setzten. Im Anschluss wurde dem 46-Jährigen eine Blutprobe entnommen und er musste in polizeilichem Gewahrsam verbleiben. Es kommen nun mehreren Strafverfahren auf den Mann zu, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.