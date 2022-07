Körperverletzung in Oberboihingen

Ein 27-jähriger Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft soll am Dienstag in Oberboihingen einen Gemeindemitarbeiter mit einer Stange geschlagen haben.

Ein 27-jähriger Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft soll am Dienstag in Oberboihingen einen Gemeindemitarbeiter mit einer Stange geschlagen haben. Der Mann sollte aufgrund von Reparaturarbeiten vorübergehend ein anderes Zimmer beziehen.















Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Wendlingen gegen einen 27 Jahre alten Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Daimlerstraße in Oberboihingen (Kreis Esslingen). Dieser sollte am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, aufgrund von Reparaturarbeiten vorübergehend ein anderes Zimmer beziehen.

Als ein 31 Jahre alter Gemeindemitarbeiter ihn dazu aufforderte, schlug der 27-Jährige ihn laut Polizei mit einer Stange. Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich.