1 Die Polizei nahm den 24-jährigen Mann nach der Körperverletzung in Gewahrsam. (Symbolbild) Foto: dpa

Am Freitagabend hat in Frickenhausen ein 24-jähriger Mann ein Bistro beschädigt und einen Gast zu Boden geworfen. Die Polizei nahm ihn daraufhin in Gewahrsam.















In einem Bistro in Frickenhausen musste ein angetrunkener 24-jähriger Mann am Freitagabend gegen 21.50 Uhr von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der 24-Jährige beschädigte in dem Lokal einen Handtuchhalter und stieß daraufhin einen anderen Gast so heftig, dass er zu Boden fiel. Beim Eintreffen der Polizeistreife blieb er aggressiv und schrie herum.

Nach Angaben der Polizei wehrte er sich als er zur Dienststelle nach Nürtingen gebracht werden sollte, indem er sich gegen das Anlegen der Handschellen mit aller Körperkraft zur Wehr setzte und sich aus dem Haltegriff der eingesetzten Polizeibeamten herauswinden wollte. Auch wollte er nicht in den Streifenwagen einsteigen. Daraufhin verbrachte der 24-Jährige die Nacht in polizeilichen Gewahrsam.