Körperverletzung in Filderstadt: Drei Jugendliche greifen Arbeiter auf abgesperrter Baustelle an

Die Polizei ermittelt nach den drei Unbekannten. (Symbolfoto)

Seit Dienstag ermittelt die Polizei in Filderstadt (Kreis Esslingen) gegen drei Jugendliche, die die Absperrung einer Baustelle ignoriert haben sollen. Zwei von Ihnen haben außerdem auf einen 29-Jährigen Arbeiter eingeschlagen.











Drei Unbekannte haben am Dienstag in Filderstadt die Absperrung einer Baustelle missachtet. Als ein Arbeiter sie darauf hinwies, sollen zwei der Jugendlichen auf ihn eingeschlagen und ihn verletzt haben, berichtet die Polizei.

Der 29-Jährige arbeitete auf der Baustelle in der Uhlbergstraße in Plattenhardt, als gegen 11.45 Uhr drei unbekannte Personen im jugendlichen Alter über die Absperrung der Baustelle stiegen. Der Mann sprach die drei an und forderte sie auf, die Baustelle zu verlassen. Daraufhin schlugen zwei der Jugendlichen mit Fäusten auf den Mann ein, bevor alle drei in Richtung eines Einkaufsmarktes davonliefen. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zu den drei Tätern.