Dass ein Spieler des FV Vorwärts Faurndau während der Bezirksliga-Partie gegen den TSV Denkendorf einem Kontrahenten die Faust ins Gesicht geschlagen hat, sorgt noch immer für Gesprächsstoff im Fußball-Bezirk. Nun bringt ein Video der Situation, das unserer Zeitung vorliegt, mehr Klarheit in die Sache.

In dem etwa 20 Sekunden langen Clip ist zu sehen, wie ein Faundauer im roten Trikot und ein blau gekleideter Denkendorfer auf Höhe des Mittelkreises aneinander geraten. Stirn an Stirn stehen sie sich gegenüber und sprechen miteinander. Weil kein Ton zu dem Video vorliegt, ist aber nicht klar, was die beiden sagen. Die Situation eskaliert offenbar, als der Faurndauer – noch immer stehen die beiden Stirn an Stirn – seinem Gegenüber einen Kopfstoß gibt. Daraufhin fängt er sich vom Denkendorfer eine Ohrfeige. Dann kommt ein weiterer Faurndauer dazu und trennt die Streithähne. Doch der Denkendorfer geht den beiden nach, diskutiert mit dem Streitschlichter. Plötzlich ist der Geohrfeigte wieder im Bild und greift dem TSV-Spieler an den Nacken. Als der Denkendorfer den Arm wegnehmen will, verpasst ihm der Faurndauer einen kräftigen Hieb ins Gesicht. Der Geschlagene geht zu Boden.

Das Spiel wurde daraufhin abgebrochen. Welche genauen Konsequenzen diese Tätlichkeit haben wird, ist unklar. Vonseiten der Faurndauer Gastgeber hieß es, der Schläger solle aus dem Verein geworfen werden. Zudem drohen strafrechtliche Folgen. Auch die Polizei war vor Ort.