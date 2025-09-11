Königstraße in Stuttgart: Polizei und Notarzt im Einsatz – medizinischer Notfall provoziert Hetze im Netz

1 Am Mittwoch ist eine Person auf der Königstraße kollabiert, Polizei und Notarzt waren im Einsatz (Symbolbild). Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Am Mittwochnachmittag sind auf der Stuttgarter Einkaufsstraße Polizei und medizinisches Personal im Einsatz – das bekommen auch Passanten mit.











Aufregung auf der Königstraße in Stuttgart: Am Mittwochnachmittag rückten Retter in die größte Einkaufsstraße Stuttgarts aus. Neben einem Notarzt war auch die Polizei im Einsatz, Beamte bauten in der Nähe der TK-Maxx-Filliale einen Sichtschutz auf.

Es habe sich um einen medizinischen Notfall gehandelt, teilt eine Sprecherin der Polizei Stuttgart auf Nachfrage mit. Eine Person sei gegen 15.30 Uhr reanimiert worden. Um die Person und die Rettungskräfte vor neugierigen Blicken zu schützen, sei der Bereich abgeschirmt worden.

Die Polizei war am Mittwochnachmittag auf der Königstraße im Einsatz. Foto: LICHTGUT

Polizeieinsatz provoziert Hetze im Netz

Auf X kursierte kurz darauf ein Beitrag, in dem die Nutzerin die Frage aufwarf, was auf der Königstraße passiert sei. In dem Screenshot, der offenbar aus einer WhatsApp-Nachricht stammt, ist von einem „Krankenwagen“, „viel Blut“ und einem „Zelt“ die Rede.

Ob Blut geflossen war, konnte die Polizei derweil nicht beantworten – eines sei jedoch sicher: eine Auseinandersetzung oder gar eine Messerattacke, wie im Netz spekuliert wurde, gab es nicht. Dennoch wurde unter dem Beitrag, der mittlerweile fast 150.000 Usern angezeigt wurde, gegen Migranten gehetzt.