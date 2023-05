17 In den vergangenen Tagen haben internationale Street-Art-Künstler Banksy-Werke an die Wände in den Königsbau-Passagen gesprüht. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Ab dem 4. Mai sind rund 150 Reproduktionen des weltberühmten, anonymen Street-Art-Künstlers in Stuttgart zu sehen. Die Ausstellung in den Königsbau-Passagen ist von Banksy zwar nicht autorisiert, die Macher stehen aber in Kontakt mit seinem Umfeld und wollen es besser machen, als viele andere.















Link kopiert

Es wird geschraubt, gehämmert, gebohrt und gesprüht: Die Zeit für die Handwerker und Straßenkünstler ist knapp. Am Donnerstag, 4. Mai, eröffnet die Ausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ im ersten Obergeschoss der Stuttgarter Königsbau-Passagen. „In den vergangenen zehn Tagen haben wir den Boden verlegt, Licht installiert und bis auf eine Wand alle anderen eingebaut“, sagt Kuratorin Virginia Jean. Zudem sind professionelle Sprüher und Graffiti-Künstler am Werk, um die Reproduktionen der Banksy-Werke anzubringen. „Ich mache seit etwa zehn Jahren Ausstellungen mit Straßenkünstlern und habe meine Verbindungen in die Szene hier mit einbringen können“, sagt Jean. Mehr als zehn auch international bekannte Sprayer helfen mit. Alle wollen unerkannt bleiben. „Sie werden teilweise für ihre Arbeit bei uns attackiert und haben auch Existenzangst“, sagt die Kuratorin. Auch sie bekomme viele E-Mails, in denen ihre Arbeit und die Ausstellung kritisiert werden. „Ich beantworte jede einzelne Nachricht sehr gerne“, betont Virginia Jean.

Viele Ausstellungen haben einen schlechten Ruf

Stein des Anstoßes ist, dass die Ausstellung von Banksy nicht autorisiert ist – wie alle anderen Ausstellungen des britischen Street-Art-Künstlers. „Sind Sie ein Unternehmen, das Banksy-Kunst für die kommerzielle Nutzung lizenzieren möchte? Dann sind Sie hier genau richtig – das geht nicht. Nur das Schädlingsbekämpfungsamt hat die Erlaubnis, meine Kunstwerke zu verwenden oder zu lizenzieren“, heißt es auf der Internetseite von Banksy. „Ich habe in meinem (urheberrechtlich geschützten) Buch geschrieben ,Copyright ist für Verlierer‘ und ermutige trotzdem jeden, meine Kunst zu seinem persönlichen Vergnügen zu nehmen und zu ändern, aber nicht aus Profitgründen oder um es so aussehen zu lassen, als hätte ich etwas unterstützt, obwohl ich es nicht getan habe.“ Zudem gebe es „in letzter Zeit eine Flut von Banksy-Ausstellungen, von denen keine einvernehmlich ist. Sie wurden völlig ohne das Wissen oder die Beteiligung des Künstlers organisiert. Bitte behandeln Sie sie entsprechend“. 27 „gefälschte Ausstellungen“ sind auf der Internetseite aufgelistet. „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ ist nicht dabei. Virginia Jean: „Es gibt viele Ausstellungen, die einen schlechten Ruf haben. Wir versuchen das besser zu machen.“ Es gebe beispielsweise Modemarken, die Banksy-Motive nutzen würden, um sie auf Hoodies zu drucken, ohne Banksy jemals kontaktiert oder ihn beteiligt zu haben. Außerdem gebe es auch Ausstellungen, in denen Werke des Künstlers gezeigt würden, die gar nicht von ihm seien. Oder Originale, die einfach von ihrem ursprünglichen Ort entfernt wurden. „Wir verstehen absolut, dass Banksy diesen kommerziellen Umgang mit seiner Kunst verurteilt“, betont Jean. Es sei wichtig, sich mit Banksy in Verbindung zu setzen – auch, wenn er natürlich weiterhin anonym bleiben möchte. Alle rund 150 Reproduktionen, die in „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ zu sehen sind, seien auch Werke des weltberühmten Street-Art-Künstlers. „Das klären wir immer gewissenhaft mit dem Banksy-Umfeld ab“, sagt Jean. Das passiere auch inhaltlich mit den Texten, die zu den Werken präsentiert werden. „Das ist alles auf seine Richtigkeit geprüft.“

Es werden Spenden für das Rettungsschiff M.V. Louise Michel gesammelt

Des Weiteren unterstützt der Veranstalter der Ausstellung, Cofo Entertainment, ein Projekt von Banksy auch finanziell. Dem Street-Art-Künstler gehöre die M.V. Louise Michel, ein ziviles Hochgeschwindigkeitsschiff, benannt nach der gleichnamigen französischen Anarchistin und Feministin, erklärt der Veranstalter. Seit 2020 sei das Schiff im zentralen Mittelmeer zur Rettung in Seenot geratener Migranten unterwegs. Banksy selbst solle das 30 Meter lange Schiff mit Hilfe eines Feuerlöschers pinkfarben bemalt haben. Das Motiv: ein kleines Mädchen, das eine Schwimmweste trägt und einen herzförmigen Rettungsring in der Hand hält. Es erinnert an Banksys berühmtes „Girl with Balloon“, das Mädchen mit dem Luftballon.

Die M.V. Louise Michel fährt unter deutscher Flagge und wird unterstützt von Sea-Watch, dem deutschen Verein mit Sitz in Berlin, dessen wichtigster Zweck die Rettung von geflüchteten Menschen ist, die im Mittelmeer in Seenot geratenen sind. „Für den Betrieb eines Rettungsschiffes fallen enorme Kosten an: Hafengebühren, Ersatzteile, Instandhaltung des Schiffes, Versorgung der Crew, Reisekosten etc. Um diese wichtige Arbeit zu unterstützen, leistet die Ausstellung ,The Mystery of Banksy – A Genius Mind‘ an jedem Standort einen wichtigen Beitrag“, heißt es bei Cofo Entertainment. „Eine Spendenbox lädt dort alle Besucher ein, dieses Projekt finanziell zu unterstützen. Der Spendenerlös wird dann von den Ausstellungsmachern verdoppelt.“ Wie viele Euro bislang zusammengekommen sind, war bis Redaktionsschluss nicht zu erfahren.

Banksys Superkraft ist seine Anonymität

Virginia Jean: „Wir müssen das Gesicht von Banksy nicht kennen, um einen Blick in seinen brillanten Kopf zu werfen. Seine Anonymität ist seine Superkraft, sie gibt ihm die Möglichkeit, frei zu sprechen und allen anderen die Chance, sich mit jemandem zu identifizieren, der keine Identität hat. Willkommen zu einer außergewöhnlichen Ausstellung, einer Hommage an dieses Wunderkind eines zeitgenössischen Künstlers.“ Banksy spreche mit seinen Schöpfungen signifikante Wahrheiten und Probleme in unserer Welt an, vor welchen wir nur allzu gerne die Augen verschlössen. „Ein Banksy-Werk berührt jeden und ist an jeden gerichtet, ob derjenige es will oder nicht. Genau deshalb ist es mir persönlich so wichtig, Banksys Werke auszustellen, sie der Welt zugänglich zu machen und zu zelebrieren“, sagt Jean. „Die Ausstellung ist ein Muss für jeden, der sich gerne mit Kunst, Politik, allgemeinem Weltgeschehen und vor allem sich selbst auseinandersetzt und einen Sinn für bitter-süße Ironie hat.“