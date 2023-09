Königsbau-Passagen in Stuttgart

1 Die Plastination ermöglicht es, den Verfall des toten Körpers zu stoppen und feste, geruchlose und dauerhaft haltbare anatomische Präparate für die wissenschaftliche und medizinische Ausbildung herzustellen. Foto: Gunther von Hagens‘ KÖRPERWELTEN, Institut für Plastination, Heidelberg, www.koerperwelten./e

Vom 27. Oktober an werden die Arbeiten des Plastinators Gunther von Hagens und der Kuratorin Angelina Whalley in den Königsbau-Passagen zu sehen sein. Die aktuelle Ausstellung mit Reproduktionen des Graffiti- und Street-Art-Künstlers Banksy wurde bis zum 15. Oktober verlängert.











In den Königsbau-Passagen steht die nächste Ausstellungseröffnung bevor. Auf „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ folgt „Körperwelten – Am Puls der Zeit“.