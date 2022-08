5 Diese Oberarme können sich sehen lassen: Spaniens Königin Letizia (links) mit der Schauspielerin Isabelle Huppert. Foto: AFP/JAIME REINA

Über die muskulösen Oberarme der Königin von Spanien schrieb sogar schon die Vogue. In einem ärmellosen schwarzen Kleid zeigte Letizia auf Mallorca ihre Muckis.















Als mit Michelle Obama die ärmellosen Kleider ins Weiße Haus einzogen, bekam die US-Presse beinahe Schnappatmung: „Leute, es sind doch nur Arme“, musste ein Journalist seine Kollegen beruhigen – angesichts des Sturms der Entrüstung, den der unbedeckte Bizeps der frischgebackenen First Lady im Jahr 2009 noch hervorgerufen hatte. Magazine wie die „Women’s Health“ machten ganze Titelgeschichten über die Frage, wie frau derart gestählte Oberarme bekommen konnte.

Seither sind ein paar Jahre vergangen. Ärmellose Kleider sind kein Grund für ein mittleres Medienbeben mehr. Michelle Obama aber hat Konkurrenz in Sachen gestählter Bizeps bekommen: Die spanische Königin Letizia zeigte am Wochenende Muckis.

Königin Letizia macht Yoga

Die Spanierin verlieh am Sonntagabend auf Mallorca einen Filmpreis an die französische Schauspielerin Isabelle Huppert. Ein schlichtes schwarzes Sommerkleid gab den Blick auf Königin Letizias definierte Oberarme frei. Die Zeiten, in denen die Frau von König Felipe teilweise beängstigend dünn war, sind schon ein paar Jahre vorbei. Jetzt wirkt die 49-Jährige sportlich und durchtrainiert.

Längst geben auch spanische Zeitschriften Tipps, wie man einen Bizeps à la Letizia bekommen kann: Die Königin mache leidenschaftlich gern Yoga. Sogar die „Vogue“ schrieb schon über Letizias muskulöse Arme.

Deutlich prüder als die Spanier sind übrigens britische Royals: Herzogin Kate trägt ihre Schultern tagsüber eigentlich immer bedeckt und lässt Kleider sogar für ihre Zwecke umarbeiten. Viele Kleider, die im Ursprungsentwurf eigentlich ärmellos sind, bekommen kleine Ärmelchen verpasst, wenn Kate sie trägt.