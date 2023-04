40 Der damalige Prinz Charles sitzt zur Eröffnung des Parlaments neben der Imperial State Crown auf seinem Platz. Bald wird er sie tragen. Foto: dpa/Ben Stansall

Die Krönung von Charles III. geht auf Traditionen zurück, die teils über tausend Jahre alt sind. Und es ist die erste der Royals seit Jahrzehnten. Was passiert am Samstag, 6. Mai?















Die Krönung von Charles III. soll eine Verbindung aus alten Traditionen und neuen, zeitgemäßen Elementen werden. Es gibt sogar schon ein Emoji mit einer Krone, das immer aufpoppt, wenn man den Hashtag #coronation eingibt. Doch auch wenn die Krönung als weltliches Spektakel mit viel Pomp daherkommt; sie ist eigentlich eine religiöse Zeremonie mit einer Geschichte, die weit über tausend Jahre zurückgeht und seither im Wesentlichen gleich geblieben ist.

Den Rahmen bildet ganz traditionell ein anglikanischer Gottesdienst, wie zuletzt noch einmal die Erzbischöfe von Canterbury und York, Justin Welby und Stephen Cottrell, betonten.

Der Zeitplan der Krönung

Den Planungen zufolge fahren König Charles und Camilla am Samstag, 6. Mai, vom Londoner Buckingham-Palast mit der Staatskutsche zur Westminster Abbey, um dort um 11 Uhr durch das Hauptportal der Kirche zu schreiten. Für den Gottesdienst mit Krönung sind nach unterschiedlichen Angaben rund 90 Minuten bis zwei Stunden vorgesehen. Bei Elizabeth II. dauerte die Zeremonie noch drei Stunden.

Der Erzbischof von Canterbury ruft Charles in der Westminster Abbey zum König aus, danach leistet Charles den Eid, das Land gesetzmäßig zu regieren und die Kirche zu schützen. Dies wird er zudem mit einem Kuss auf die Bibel und seiner Unterschrift bezeugen. Anschließend wird der König gesalbt mit veganem Öl von Olivenhainen aus Jerusalem. Dies ist der heiligste Moment der Krönung. Ein Baldachin wird über den Monarchen gehalten, um ihn vor den Blicken der Anwesenden zu schützen.

Auch Camilla wird gekrönt

Dann wird der König gesegnet und geweiht, während er auf dem Krönungsstuhl sitzt. Ihm werden Reichsapfel und Zepter überreicht, der Ehering Englands über den Finger gestreift. Der Erzbischof von Canterbury setzt ihm die St.-Edwards-Krone auf, die nur für diesen Moment der Krönung zum Einsatz kommt. Dies ist dem Zeitplan nach für gegen 12 Uhr vorgesehen. Westminster Abbey wird Charles mit der Imperial State Crown verlassen. Sie hat einen hohen Wiedererkennungswert, da die verstorbene Queen sie zu einer Vielzahl von Anlässen trug.

Nach dem König wird Camilla gekrönt. Sie wird ebenfalls gesalbt und erhält dann wie der König verschiedene Herrschaftszeichen wie einen Ring, ein Zepter und den Stab aus Elfenbein. Die Krone für Camilla ist quasi recycelt; 1911 trug Queen Mary, die Urgroßmutter von König Charles, sie bei ihrer Krönung.

Zum Abschluss auf dem Balkon des Buckingham-Palasts

Eine letzte Herausforderung erwartet das gekrönte Paar, wenn sie Westminster Abbey verlassen. Bei der Prozession zurück zum Palast kommt der „Gold State Coach“ zum Einsatz. Die Kutsche von 1760 wird bei jeder Krönung seit 1831 benutzt und soll extrem unbequem sein. Die verstorbene Queen beschrieb die Fahrt in der Kutsche nach der Krönung 1953 als grauenvoll; sie hat keine Federung und schwenkt während der Fahrt leicht von links nach rechts und zurück.

Der Zeitplan sieht vor, dass die Fahrt des Königspaares mit großer Militärparade zurück zum Buckingham-Palast um 13 Uhr beginnt. Um 14.14 Uhr soll sich das Königspaar auf dem Balkon des Buckingham-Palasts den wartenden Menschen zeigen, gemeinsam mit einem Teil der royalen Familie. Die öffentlichen Feierlichkeiten sollen am Samstag mit dem Überflug einer Kunstfliegerstaffel enden.

Am Sonntag, 7. Mai, sollen die Menschen landesweit bei Straßenfesten und Tee-Partys zum „Coronation Big Lunch“ zusammenkommen, einem „großen Krönungsessen“. Abends findet auf Schloss Windsor ein Konzert statt. Unter dem Motto „Big Help“ (große Hilfe) wird die Bevölkerung dann am Montag (8. Mai) ermuntert, die Freiwilligenarbeit in ihren Gemeinden kennenzulernen. Schule oder Arbeit muss man dafür nicht schwänzen: Die Menschen im Vereinigten Königreich erhalten einmalig einen zusätzlichen Feiertag.

Jede Menge TV-Programm zur Krönung

Die Krönung von König Charles III. wird umfangreich vom Fernsehen übertragen. Die öffentlichen-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden mit Sondersendungen präsent sein, aber auch die privaten Sender wie Sat.1 und RTL haben Sendungen angekündigt. Die Übertragung von Sat.1 verspricht eine besondere Form der Unterhaltung: Denn neben Adelsexperten wie Prinz Heinrich von Hannover, Charlotte Gräfin von Oeynhausen und Major William Hunt, ist auch auch das Moderatoren-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit dabei. Joko und Klaas hatten in der ersten Folge der neuen Staffel von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ verloren und müssen nun zur Strafe eine Stunde von der Krönung berichten.

RTL hat Eduard Prinz von Anhalt für seine Live-Übertragung verpflichtet. Für den Prinzen steht fest: „Viele Menschen in Großbritannien freuen sich schon auf das erste Mai-Wochenende, wenn König Charles III. in der Londoner Westminster Abbey zum britischen Staatsoberhaupt gekrönt wird.“ Von Anhalt stammt aus Ballenstedt im Harz, er kommentiert das Geschehen am 6. Mai für RTL-Zuschauer. Nach der Berichterstattung über die Beisetzung der Queen am 19. September ist es das zweite Mal in kurzer Zeit, dass Eduard von Anhalt über die Royals berichtet.