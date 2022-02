1 Die Ladepunkte am Stöffler-Platz werden gut genutzt. Diese Infrastruktur will die Gemeinde Köngen ausbauen. Foto: Ines Rudel

Die E-Ladestruktur möchten die Köngener Gemeinderäte verbessern. Das ist einer der Haushaltsanträge 2022. Da möchten sie Stromversorger verstärkt in die Pflicht nehmen.















Köngen - Die Freien Wähler wünschen sich bessere Lademöglichkeiten für Elektroautos in Köngen. Deshalb forderte die Fraktion im Rahmen der Haushaltsberatungen, die Kapazität der Ladesäulen am Stöffler-Platz von bisher 22 Kilowatt zu erhöhen. „Solche Schnellladesäulen sind in der Regel in der Nähe von Fernstraßen nachgefragt“, hat die Verwaltung recherchiert. Stattdessen wird nun geprüft, ob weitere Ladepunkte auf der anderen Seite der Fußgängerzone in der Hirschstraße möglich wären.