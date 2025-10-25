Vor dem Abrutschen bewahrt: Peter-und-Paulskirche im neuen stabilen Gewand

1 Die Tore sind wieder geöffnet. Darüber freuen sich Pfarrer Christian Hölzchen, Ev-Marie Lenk vom Kirchengemeinderat, Pfarrerin Birgit Scholz, Pfarrer Simon Melchinger und Gemeindemitglied Kevin Wenzel (von links). Foto: Dannath

Nach drei Jahren ist die Sanierung des Köngener Gotteshauses abgeschlossen. 1,3 Millionen Euro wurden investiert, fast die Hälfte steuerte die Kirchengemeinde selbst bei.











Link kopiert

Das Warten hat ein Ende: Seit Ende Mai standen die Köngener vor ihrer Peter-und-Paulskirche vor verschlossenen Türen, zuvor fand noch die Konfirmation 2025 statt. An diesem Sonntag wird in dem spätgotischen Juwel nach Abschluss der aufwendigen Sanierungsarbeiten endlich wieder ein Gottesdienst gefeiert – und dabei wird der Konfirmationsjahrgang 2026 vorgestellt. „Wir freuen uns darauf, wieder in unsere Kirche zu können“, sagt die evangelische Pfarrerin Birgit Scholz.