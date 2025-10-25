Köngener Kirche öffnet wieder: Vor dem Abrutschen bewahrt: Peter-und-Paulskirche im neuen stabilen Gewand
1
Die Tore sind wieder geöffnet. Darüber freuen sich Pfarrer Christian Hölzchen, Ev-Marie Lenk vom Kirchengemeinderat, Pfarrerin Birgit Scholz, Pfarrer Simon Melchinger und Gemeindemitglied Kevin Wenzel (von links). Foto: Dannath

Nach drei Jahren ist die Sanierung des Köngener Gotteshauses abgeschlossen. 1,3 Millionen Euro wurden investiert, fast die Hälfte steuerte die Kirchengemeinde selbst bei.

Das Warten hat ein Ende: Seit Ende Mai standen die Köngener vor ihrer Peter-und-Paulskirche vor verschlossenen Türen, zuvor fand noch die Konfirmation 2025 statt. An diesem Sonntag wird in dem spätgotischen Juwel nach Abschluss der aufwendigen Sanierungsarbeiten endlich wieder ein Gottesdienst gefeiert – und dabei wird der Konfirmationsjahrgang 2026 vorgestellt. „Wir freuen uns darauf, wieder in unsere Kirche zu können“, sagt die evangelische Pfarrerin Birgit Scholz.

