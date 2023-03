1 Manfred Bender und Gabriele Roth unterstützen geflüchtete Menschen in Köngen. Foto: / Dannath

Der Arbeitskreis Asyl in Köngen kümmert sich seit der großen Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016 um geflüchtete Menschen in Köngen. Mittels Patenschaften leistet ein kleines Häufchen Ehrenamtlicher wertvolle Hilfestellungen im Alltag.















Manfred Bender repariert das Fahrrad eines jungen Mannes aus Gambia. „Ihm wurden die Reifen zerstochen“, sagt der 67-jährige Rentner, der seit November 2015 zusammen mit Matthias Knaak die Fahrradwerkstatt des Arbeitskreises (AK) Asyl in Köngen leitet. Jetzt sei meist nicht so viel los, sagt Bender. Wenn es wärmer werde, stünden aber gerne mal bis zu 20 Leute mit ihren kaputten Drahteseln vor dem Schuppen in der Plochinger Straße. Das Gebäudeensemble ist im Besitz der Gemeinde und hat schon bessere Zeiten gesehen.