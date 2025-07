Köngen: Wie ein junger Arzt aus einer Bankfiliale ein Ärztehaus machen will

1 Aus dem Köngener Volksbank-Gebäude soll ein Ärztehaus werden. Foto: kd

Der Köngener Arzt und Apotheker André Renz will das ehemalige Volksbank-Gebäude in der Ortsmitte umfunktionieren, um die ärztliche Versorgung zu verbessern.











Satte 40 Prozent der Hausärzte im Landkreis Esslingen sind über 60 Jahre alt, die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich in den meisten Fällen schwierig. Und die Aussichten sind düster: „Es lässt sich bereits jetzt erahnen, was uns bevorsteht“, sagte Köngens Bürgermeister Ronald Scholz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Bereits vor sechs Jahren hatte die Kommune festgestellt, das dringender Handlungsbedarf bestehe, um die ärztliche Versorgung zu unterstützen. Doch alle Bemühungen verliefen im Sand. Nun kommt aber doch wieder Bewegung in die Sache – und die Idee ist unkonventionell wie ehrgeizig.