Köngen/Wendlingen/Wernau: Anwohner ärgern sich über Wohnmobile

Wie im Köngener Burgweg sorgen am Straßenrand geparkte Wohnmobile oder Anhänger oft für viel Ärger – und können die Sicherheit anderer gefährden.

Stehen gehäuft Wohnmobile am Straßenrand, hängt schnell der Segen in der Nachbarschaft schief. Da die Verkehrssicherung dem Landratsamt obliegt, müssen Kommunen in Sachen Problemlösung kreativ werden.











Das Thema ist ein Dauerbrenner: Wohnmobilbesitzer stellen ihr Gefährt an den Straßenrand, belegen dabei meist mindestens eineinhalb Stellplätze und leben ihren Traum von Freiheit nur an wenigen Tagen im Jahr. Die restliche Zeit steht der Camper rum – und sorgt für viel Unmut in der Nachbarschaft. Verboten ist das Abstellen von Wohnmobilen auf einer Straße oder einem öffentlichen Parkplatz indes nicht – vorausgesetzt es hat TÜV, ein gültiges Nummernschild und bringt weniger als 7,5 Tonnen auf die Waage.