Unbekannte brechen in Büro ein

1 Die Einbrecher gelangten durch eine aufgehebelte Tür in das Gebäude (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

In Köngen (Kreis Esslingen) sind am Mittwochabend mehrere Unbekannte in ein Büro eingebrochen. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch unklar.

Köngen - In ein Bürogebäude in der Schlosserstraße ist zwischen Mittwoch, 19.20 Uhr, und Donnerstag, 08.45 Uhr, eingebrochen worden. Offenbar mehrere Täter hatten sich laut Polizeiangaben durch gewaltsames Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zum Inneren des Gebäudes verschafft. Was die Einbrecher erbeuteten und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist bislang noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Wendlingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen.