Eine 57 Jahre alte Frau soll am Dienstag auf der B 313 bei Köngen (Kreis Esslingen) einen Unfall mit zwei weiteren beteiligten Fahrzeugen verursacht haben. Sie entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.















Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt gegen eine 57 Jahre alte Frau wegen des Verdachts der Unfallflucht. Die Autofahrerin soll laut Polizeiangaben nach einem Unfall am Dienstagmorgen auf der B 313 weggefahren sein.

Vom Standstreifen auf die Fahrbahn

Gegen 9.40 Uhr war eine 27 Jahre alte Frau mit ihrem Auto auf dem linken Fahrstreifen der B 313 in Fahrtrichtung Nürtingen unterwegs. Als sie auf Höhe der Ausfahrt Köngen auf die rechte Fahrspur wechseln wollte, soll die 57-Jährige mit ihrem Auto vom Standstreifen auf den rechten Fahrstreifen gewechselt haben. Um einen Unfall zu verhindern, lenkte die 27-Jährige ihr Auto wieder zurück auf die linke Spur und stieß dabei mit dem Fahrzeug eines 56-Jährigen zusammen. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Anzeige bei der Staatsanwaltschaft

Alle Unfallbeteiligten fuhren zunächst auf die Standspur. Die 57-Jährige hielt jedoch nicht an, sondern fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, in Richtung Autobahn weiter. Sie konnte ermittelt werden und muss nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen. Am Auto der 27-Jährigen ist ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstanden, ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Auto des 56-Jährigen beträgt etwa 2000 Euro.