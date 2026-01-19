Köngen im Kreis Esslingen: „Wir wollten mehr tun“ – Preis für einen Naturschützer der ersten Stunde
Gerhard Zaiser, hier mit seiner Ehefrau Brigitte, setzt sich seit Jahrzehnten intensiv für Natur- und Umweltschutz ein. Foto: kd

Der heute 89-Jährige Gerhard Zaiser aus Köngen wird für seine Verdienste um den Umweltschutz geehrt. Zu Beginn waren längst nicht alle von seiner Arbeit überzeugt.

Seit 26 Jahren vergibt der Köngener Geschichts- und Kulturverein den Daniel Pfisterer-Preis. Er erinnert an Daniel Pfisterer, der von 1699 bis 1728 Pfarrer in Köngen war. Mit Gerhard Zaiser ist in der proppenvollen Köngener Zehntscheuer nun erstmals ein leidenschaftlicher Naturschützer der ersten Stunde ausgezeichnet worden. Zahlreiche ehemalige Preisträger wie Köngens Altbürgermeister Hans Weil, Musiker Jörg Dobmeier oder Jens Nüßle und Stephan Hänlein von der Theaterspinnerei Frickenhausen sowie Ehrengäste wie Landtagsabgeordnete Natalie Pfau-Weller und Bürgermeister Ronald Scholz (Köngen) nahmen teil.

