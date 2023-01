7 Am Sonntagabend brannte in Köngen ein Ethanol-Ofen. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Beim Hantieren mit einem Ethanol-Ofen ist in Köngen (Kreis Esslingen) ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der 33-Jährige habe den Ofen am Sonntagabend mit der Flüssigkeit befüllen wollen, als es zu einem Feuer kam, berichtete eine Polizeisprecherin am Montag.

Bei dem Kamin habe es sich um eine Art Dekorationsofen gehandelt - ein Kamin, der mithilfe von Ethanol Flammen, aber keine Wärme erzeugt. Bei dem Unglück, das gegen 22.30 Uhr geschah, hat das Feuer schließlich auch das Mobiliar der Einliegerwohnung erfasst. Die Bewohner konnten sich offenbar selbstständig aus dem brennenden Haus retten. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz und konnte den Brand schnell löschen. Der entstandene Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 100.000 Euro.