Köngen im Kreis Esslingen: Neuer Mast in Köngen – keine Bedenken wegen Landschaftsbild?
1
Auf einem Köngener Acker in Nähe einer Gruhbank (links) wird ein Mobilfunkmast aufgestellt. Foto: Kerstin Dannath

Um die Netzqualität in der Gemeinde zu verbessern, stellt die Telekom einen rund 34 Meter hohen Mobilfunkmast auf einem Acker in Köngen auf. Warum dieser Bau erlaubt wird.

Um Versorgungslücken im Mobilfunknetz zu schließen erteilte der Köngener Gemeinderat bereits vor drei Monaten seine Zustimmung zur Aufstellung eines temporären Mobilfunkmast des Unternehmens Telefónica (O2) im Bereich der Sporthalle Fuchsgrube – in seiner jüngsten Sitzung beschloss das Gremium nun, dass auch die Telekom einen Mast auf einem Acker nördlich des neuen Baugebiets „Östlich Blumenstraße“ aufstellen darf.

