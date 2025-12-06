Köngen im Kreis Esslingen: Jugendliche wollen in der Kommunalpolitik mitmischen

In Köngen haben sich einige Jugendliche zusammengetan, die sich kommunalpolitisch engagieren wollen – Unterstützer hat die Gruppe bereits einige gefunden.
Jugendbeteiligung ist die aktive Teilhabe von jungen Menschen an Planungs- und Entscheidungsprozessen des öffentlichen Lebens - in Schulen, Vereinen oder auf verschiedenen politischen Ebenen. Jede Kommune ist laut Gemeindeordnung des Landes verpflichtet, Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise zu beteiligen. Auch in Köngen haben sich nun Jugendliche zusammengefunden, die sich politisch engagieren wollen.