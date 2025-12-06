Köngen im Kreis Esslingen: Jugendliche wollen in der Kommunalpolitik mitmischen
1
Der neue Jugendrat will in Köngen was bewegen: Hinten von links: Elias Nagel, Manuel Zaiser, Trafo-Sozialpädagoge Andreas Steinle. Vorne von links: Emelie Blessing, Bernice Heckmann, Lena Braungardt und Lukas Pum. Foto: Kerstin Dannath

In Köngen haben sich einige Jugendliche zusammengetan, die sich kommunalpolitisch engagieren wollen – Unterstützer hat die Gruppe bereits einige gefunden.

Jugendbeteiligung ist die aktive Teilhabe von jungen Menschen an Planungs- und Entscheidungsprozessen des öffentlichen Lebens - in Schulen, Vereinen oder auf verschiedenen politischen Ebenen. Jede Kommune ist laut Gemeindeordnung des Landes verpflichtet, Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise zu beteiligen. Auch in Köngen haben sich nun Jugendliche zusammengefunden, die sich politisch engagieren wollen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.