Köngen im Kreis Esslingen: Jugendliche wollen in der Kommunalpolitik mitmischen

Jugendliche wollen in der Kommunalpolitik mitmischen

1 Der neue Jugendrat will in Köngen was bewegen: Hinten von links: Elias Nagel, Manuel Zaiser, Trafo-Sozialpädagoge Andreas Steinle. Vorne von links: Emelie Blessing, Bernice Heckmann, Lena Braungardt und Lukas Pum. Foto: Kerstin Dannath

In Köngen haben sich einige Jugendliche zusammengetan, die sich kommunalpolitisch engagieren wollen – Unterstützer hat die Gruppe bereits einige gefunden.











Jugendbeteiligung ist die aktive Teilhabe von jungen Menschen an Planungs- und Entscheidungsprozessen des öffentlichen Lebens - in Schulen, Vereinen oder auf verschiedenen politischen Ebenen. Jede Kommune ist laut Gemeindeordnung des Landes verpflichtet, Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise zu beteiligen. Auch in Köngen haben sich nun Jugendliche zusammengefunden, die sich politisch engagieren wollen.