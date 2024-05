Köngen feierte vier Tage lang: Viel Musik und buntes Markttreiben

17 Böhmische Blasmusik für einen gut gefüllten Festplatz Foto:

Der Pfingstmarkt lockt bei strahlendem Sonnenschein viele Besucher an. Der Musikverein hatte es mit seinem Fest am Freitag und Samstag etwas schwerer.











Link kopiert

Das war Wetterpech. Der Auftakt zum Pfingstmusikfest am Freitagabend ist dem Musikverein Köngen komplett verregnet worden. Und am Samstag, der sich zunächst gut anließ, zogen abends dicke Wolken und ein scharfer Wind auf. Kaum hatten die „Blechaholics“ zu spielen begonnen, mussten sie wegen des Gewitters auch schon wieder aufhören – und der ganze Platz mit den rund 600 Gästen an den Biertischen und weiteren an den Buden und Fahrgeschäften wurde geräumt.