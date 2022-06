1 Fantasievolle Bastel- und Spielangebote macht das Köngener Jugendhaus Trafo im Burgforum Kindern, Jugendlichen und Familien. Foto: Ines Rudel

Schule, Jugendhaus und Vereine entdecken im Köngener Burgforum Synergien. Am 9. und 10. Juli wird nach der Pandemie-Zwangspause die Eröffnung gefeiert.















Frauen in Sportanzügen machen auf dem Hof des Burgforums Gymnastik. Im großen Saal, der mittags die Mensa der Burgschule beherbergt, tagt der Gemeinderat. In den Mehrzweckräumen treffen sich Vereine oder eine Seniorengruppe, die ältere Menschen fit macht für digitale Medien. In dem Gemeinwesenhaus, das die Kommune für 5,5 Millionen gebaut hat, geht erst eineinhalb Jahre nach der Eröffnung der Betrieb richtig los. „Wir hatten einen Kaltstart, aber jetzt zieht Leben ein“, sagt Jugendhausleiter Matthias Dold. Sein „Trafo“ hat in dem Neubau bei der Burgschule ebenso eine Heimat gefunden wie viele Vereine und Initiativen.