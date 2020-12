1 Der Einbruch ereignete sich am Dienstag zwischen 13 und 18.15 Uhr. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Am Dienstagnachmittag ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Köngen (Kreis Esslingen) eingebrochen. Der Täter durchsuchte die ganze Wohnung.

Köngen - Ein Einbrecher hat sich am Dienstagnachmittag Zutritt zu einem Wohnhaus in der Zeppelinstraße in Köngen verschafft. Wie die Polizei mitteilte, hebelte der Unbekannte zwischen 13 Uhr und 18.15 Uhr die Terrassentür auf und gelangte auf diesem Weg ins Gebäude.

Im Inneren durchsuchte er Schränke und Vitrinen. Ob der Täter auch etwas gestohlen hat, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Wendlingen hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen.