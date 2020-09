1 Die Diebe brachen das Schloss des Containers auf (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Unbekannte Täter sind in Köngen (Kreis Esslingen) in einen Baucontainer auf einer Baustelle eingebrochen. Sie stahlen Werkzeuge im Wert von 20.000 Euro.

Köngen - Unbekannte Täter sind in Köngen in einen Baucontainer in der Gottlieb-Daimler-Straße eingebrochen. Sie stahlen Werkzeuge im Wert von 20.000 Euro.

Laut Polizeiangaben brachen die Täter in der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 6.40 Uhr den Container auf der Baustelle, direkt an der Ausfahrt der B 313 Köngen-Nord, auf. Um an die Containertür zu gelangen, rückten sie eine zur Sicherung davor abgestellte Baumaschine etwa einen halben Meter zur Seite. Anschließend hebelten die Unbekannten das Sicherheitsschloss des Containers mit Gewalt auf.

Die Täter entwendeten hochwertiges Werkzeug verschiedener Marken sowie das dazugehörige Zubehör. Die genaue Anzahl und der Wert können noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Wendlingen hat gemeinsam mit Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 07024/920990 erbeten.