Köln-Strümer Lemperle: Im Suff geprügelt?

Ausgerechnet beim Aufstiegsfinale muss der Klub vielleicht auf seinen besten Scorer verzichten. Der Grund ist ein unrühmlicher.











Dem 1. FC Köln droht ausgerechnet im Aufstiegsfinale der Ausfall seines besten Torjägers - Grund ist ein tätlicher Angriff in der Freizeit: Tim Lemperle (23) wurde am Sonntag in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt, das bestätigte der Klub auf SID-Anfrage. Zuerst hatten RTL/ntv darüber berichtet. Laut Bild-Zeitung sei dem Spieler die Nase geborchen worden.

„Wir sind über den Vorfall informiert“, sagte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler in einem Statement: „Tim wurde am frühen Sonntagabend tätlich angegangen und hat dabei Gesichtsverletzungen erlitten. Nach aktuellem Stand ist es unwahrscheinlich, dass er am kommenden Sonntag einsatzfähig sein wird.“

Lemperle soll alkoholisiert gewesen sein

Der 1. FC Köln tritt am 34. Spieltag (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky) in einem entscheidenden Duell gegen den 1. FC Kaiserslautern an. Berichten zufolge soll Lemperle zum Zeitpunkt des Vorfalls alkoholisiert gewesen sein. Er verbrachte die Nacht in einem Kölner Krankenhaus, hat dieses jedoch bereits wieder verlassen. Im Training am Montag fehlte der 23-Jährige.

Die Kölner Mannschaft hat am letzten Spieltag die Möglichkeit, den Aufstieg klar zu machen. Einfach ist das Unterfangen aber nicht. Ein Unentschieden oder ein Sieg garantiert den direkten Aufstieg. Auch für Kaiserslautern bleibt der Relegationsplatz bei einem Sieg in Reichweite. Lemperle führt mit 10 Toren und 6 Vorlagen die Scorerliste seines Teams an. Beim 2:1-Sieg am vergangenen Freitag gegen den 1. FC Nürnberg bereitete er beide Tore vor.