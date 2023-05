15-Jähriger nach mehreren sexuellen Übergriffen an Joggerinnen in U-Haft

1 Der Verdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

In einem Kölner Park ist es seit November 2022 zu mehreren sexuellen Übergriffen auf Joggerinnen und Spaziergängerinnen gekommen. Die Polizei hat einen 15-jährigen Verdächtigen festgenommen.















Link kopiert

Ein 15 Jahre alter Schüler sitzt nach mehreren sexuellen Übergriffen auf Joggerinnen und Spaziergängerinnen in einem Kölner Park in Untersuchungshaft. Der Jugendliche werde derzeit mit etwa zehn Taten in Verbindung gebracht, teilte die Polizei in Köln am Dienstag mit. Er soll mehrere Frauen zunächst von hinten umklammert und dann gegen ihren Willen begrapscht haben.

Zu den Übergriffen kam es demnach bereits seit November 2022. Der 15-Jährige wurde nach einer Tat gegen eine Frau im Kölner Nordpark am 23. April festgenommen. Polizisten vor Ort hatten den Übergriff beobachten können.