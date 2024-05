Kochkurse für Kinder: Besser essen kann man lernen

1 Leon, Jolene und Tim (von links) backen an diesem Tag im Berufsausbildungszentrum Esslingen mit Ingrid Honti Kekse aus Haferflocken und Bananen. Foto: /Barbara Scherer

Ingrid Honti bietet Ernährungs- und Kochkurse für Kinder und Jugendliche an. Sie will ein Bewusstsein für nachhaltige Lebensmittel und gesundes und selbst zubereitetes Essen schaffen.











Im Berufsausbildungszentrum (BAZ) in der Esslinger Urbanstraße ertönen Kinderstimmen durchs Treppenhaus. Acht Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren gehören zum Kochkurs, den Ingrid Honti speziell für Kinder anbietet. An diesem Tag wird gebacken – Kekse aus Haferflocken und Bananen. Die Kinder schneiden die Bananen in kleine Stücke, bearbeiten sie mit der Gabel und mischen die Haferflocken dazu. Während die Mischung zieht, geht es in den Nebenraum, wo die Jungen und Mädchen für ihre Gebäckstücke Tütchen ausmalen und beschriften. Die Kinder dürfen auch ihre Wünsche für den nächsten Kurstermin im Juni äußern: Maultaschensuppe steht oben an, aber auch Spaghetti mit Tomatensoße. Die Kinder haben unterschiedliche Koch- und Backerfahrung. Leon, mit Schürze ausgerüstet, kocht öfters mit seiner Mutter. Tim kann Omelett und Suppen, das habe er schon selbst zubereitet, berichtet er.