Koblenz: In Westerwald gefundene Leiche ist Dreifachmörder von Weitefeld

1 Drei Menschen wurde in Weitefeld im Westerwald tot aufgefunden. Nun scheint auch der Mörder gefunden (Archivfoto). Foto: Markus Klümper/dpa/Markus Klümper

Seit Monaten sucht die Polizei im Westerwald nach einem Tatverdächtigen. Nun scheint der Mörder gefunden.











Link kopiert

Der mutmaßliche Dreifachmörder einer Familie aus dem Westerwald ist tot. Bei der am Dienstag gefundenen Leiche bei Weitefeld handele es sich um den Verdächtigen, teilte die Polizei mit.

Die Polizei war nach eigenen Angaben am Dienstag gegen 16.30 Uhr von einem Zeugen über den Fund der Leiche informiert worden. Zur Person des Hinweisgebers gebe es - auch zu deren Schutz - keine Informationen, sagte der Sprecher weiter. Der Zeuge müsse auch noch vernommen werden.