Angriff mit Pfeil und Bogen Kongsberg-Täter in U-Haft in medizinischer Einrichtung

Nach dem tödlichen Angriff mit Pfeil und Bogen in der norwegischen Stadt Kongsberg muss der Tatverdächtige in U-Haft unter ärztlicher Aufsicht. Es mehren sich Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit.