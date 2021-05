Ich bin dann mal weg – Warum Menschen aussteigen Aussteiger aus Chemnitz läuft nach Skandinavien

Ein Koch aus Sachsen will in Skandinavien ein neues Leben beginnen. Vor zwei Wochen ist er los gelaufen und inzwischen in Sachsen-Anhalt unterwegs. Doch warum will der Chemnitzer fort aus Deutschland? Was treibt ihn und andere Aussteiger an, hinter sich die Brücken abzubrechen?