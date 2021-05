1 Gruppenbild zum Abschluss der Koalitionsverhandlungen: Winfried Kretschmann (vorne rechts) mit den Unterhändlern von Grünen und CDU Foto: dpa/Henning Otte

Das neue grün-schwarze Regierungsbündnis im Land steht. Der Koalitionsvertrag ist fertig, und Spitzenvertreter beider Parteien wecken hohe Erwartungen. Zahlreiche landespolitische Vorhaben sind jedoch finanziell noch nicht konkretisiert.

Stuttgart - Grüne und CDU haben am Wochenende ihre Koalitionsverhandlungen abgeschlossen und für ihre Vereinbarung, die am Mittwoch der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll, hohe Erwartungen geweckt. Es sei ein „echter Aufbruch“ gelungen, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur am Rand der Sitzung in der Stuttgarter L-Bank, auch wenn man wegen der schlechten Finanzlage Abstriche machen müsse. CDU-Landeschef Thomas Strobl nimmt für die neue grün-schwarze Koalition sogar in Anspruch, „ihrer Zeit voraus“ zu sein.