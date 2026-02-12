Koalitionsrechner BW: Große inhaltliche Differenzen – Schwarz-Grün nur „zur Not“

1 Nur einer von ihnen kann Ministerpräsident werden: Manuel Hagel (CDU, links) und Cem Özdemir (Grüne). Foto: picture alliance/dpa

Forscher vermessen die Parteienlandschaft in Baden-Württemberg – und sagen einer Koalition aus CDU und Grünen große inhaltliche Gräben voraus. Was wären die Alternativen?











Link kopiert

Stellen Grüne und CDU auch nach der Wahl vom 8. März die Landesregierung? Ausweislich aktueller Umfragen kommen sie gemeinsam auf eine (knappe) Mehrheit der Wahlberechtigten. Ob sie sich auf einen für beide zufriedenstellenden Koalitionsvertrag einigen können, ist nach Einschätzung Dutzender Politikwissenschaftler dagegen fraglich.